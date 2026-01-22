Cani al guinzaglio investiti da un'auto in centro ad Avellino | uno è morto l'altro è grave

Oggi, 22 gennaio, ad Avellino, un incidente nel centro città ha coinvolto due cani al guinzaglio investiti da un’auto. Purtroppo, uno degli animali è deceduto, mentre l’altro si trova in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali, e il conducente del veicolo non si è fermato. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di attenzione nei confronti degli animali e dei pedoni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.