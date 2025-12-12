Più giovani e donne al lavoro la vera cura contro l’inverno demografico in Italia

L’Italia affronta una sfida demografica che coinvolge giovani e donne nel mercato del lavoro. La riduzione della popolazione in età lavorativa mette a rischio crescita e sostenibilità dei servizi sociali, richiedendo strategie mirate per invertire questa tendenza e rafforzare le fondamenta del nostro sistema economico e sociale.

Roma, 12 dicembre 2025 – L’Italia sta entrando nella fase più delicata della transizione demografica: la popolazione in età da lavoro si restringe e, con essa, si assottiglia la base su cui poggiano crescita, produttività e welfare. Il dato che fotografa meglio la traiettoria è quasi brutale: oggi, per ogni 100 persone che entrano nel mercato del lavoro, più di 125 ne escono. E il divario è destinato ad allargarsi fino a superare quota 168 entro il 2038. Tradotto: meno forza lavoro disponibile, più pressione su imprese e servizi pubblici, e un rischio strutturale di crescita più lenta. In questo contesto, lo studio di Roberto Impicciatore e Mattia Capelli, pubblicato su Neodemos, invita a rovesciare una narrazione rassegnata: l’invecchiamento è un vincolo reale, ma non è una sentenza. Quotidiano.net

Lavoro, attivo bonus imprese giovani: i requisiti e come richiederlo online - I potenziali beneficiari possono presentare la domanda tramite il Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche del sito dell'Inps, sezione Incentivo decreto Coesione. hdblog.it

Bonus giovani e donne ZES: arretrati di maggio 2025 non ancora recuperabili - 90 e 91 del 2025, relative alle modalità di richiesta dei bonus giovani e donne ZES del decreto Coesione (D. ipsoa.it

Cheers to the Future 2025 ha riunito l’energia dei Giovani e delle Donne di Confartigianato Imprese Verona : musica, sorrisi, idee che nascono e progetti che prendono forma. Una serata carica di entusiasmo, networking vero e tanto divertimento. La magi - facebook.com facebook