Bastia Umbria photored al semaforo per contrastare i passaggi con il rosso Ecco dove

A Bastia Umbra, a partire da lunedì 12 gennaio, sarà riattivato l’impianto photored presso l’intersezione tra via Höchberg, via delle Nazioni e via Atene. Questo sistema automatizzato mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre i passaggi con il rosso nelle principali direttrici di accesso alla città. La misura si inserisce in un più ampio progetto di controllo e prevenzione delle infrazioni semaforiche.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.