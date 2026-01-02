Bastia Umbria photored al semaforo per contrastare i passaggi con il rosso Ecco dove
A Bastia Umbra, a partire da lunedì 12 gennaio, sarà riattivato l’impianto photored presso l’intersezione tra via Höchberg, via delle Nazioni e via Atene. Questo sistema automatizzato mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre i passaggi con il rosso nelle principali direttrici di accesso alla città. La misura si inserisce in un più ampio progetto di controllo e prevenzione delle infrazioni semaforiche.
A Bastia Umbra, da lunedì 12 gennaio, sarà riattivato l’impianto photored per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche presso l’intersezione tra via Höchberg, via delle Nazioni e via Atene, una delle principali direttrici di accesso alla città.Il comune fa sapere che la decisione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
