Ultimo saluto a Tony Marsina l’attore neretino protagonista del piccolo e grande schermo

È morto a 80 anni a Nardò Tony Marsina, attore salentino noto per le sue interpretazioni negli anni Settanta sia al cinema che in televisione. Originario di Nardò, Marsina ha segnato un’epoca con le sue performance, diventando una figura riconoscibile nel panorama cinematografico e televisivo italiano di quel periodo. La sua scomparsa è stata annunciata nella sua città natale.

Si è spento all’età di ottant’anni nella sua Nardò. Da ragazzo si trasferì a Roma dove si affacciò nel mondo dello spettacolo prima con i fotoromanzi e poi con i film di genere. Ha lavorato con colleghi del calibro di Laura Antonelli, Franco Nero e Ursula Andress NARDO’ – Si è spento all’età di 80 anni nella sua città d’origine, Nardò, Tony Marsina, l’attore salentino protagonista del piccolo e del grande schermo, soprattutto degli anni Settanta. Da ragazzo si trasferì a Roma dove si affacciò da subito nel mondo dello spettacolo prima con i fotoromanzi e poi con i film di genere. Ha lavorato con colleghi del calibro di Laura Antonelli, Franco Nero e Ursula Andress e con registi come Dino Risi e Pasquale Festa Campanile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Funerale del piccolo Domenico Caliendo a Nola, le immagini dell'ultimo saluto al bambino dal cuore bruciatoFunerale di Domenico Caliendo a Nola: tanti applausi, l'abbraccio di Meloni alla madre e l'appello alla giustizia per il bambino con il cuore...

Leggi anche: Tony Dallara, l’ultimo saluto a Milano: la camera ardente a San Siro, i funerali martedì 20 gennaio

Approfondimenti e contenuti su Tony Marsina.

Cinema, è morto l’attore Tony Marsina: i suoi ruoli da cattivo da Dino Risi a Ursula AndressSi è spento a ottant’anni nella sua Nardò, da ragazzo si trsferì a Roma dove fece furore prima con i fotoromanzi e poi con i film di genere ... bari.repubblica.it

Tony Marsina è morto: chi era l’attore cattivo del cinema di genere, età, film e addio a NardòLa notizia è arrivata dal Salento ed è rimbalzata subito tra cinefili e nostalgici: Tony Marsina è morto oggi, 6 marzo 2026, a 80 anni, nella sua città natale, Nardò, in provincia di Lecce. Le testate ... alphabetcity.it