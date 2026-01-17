Tony Dallara l’ultimo saluto a Milano | la camera ardente a San Siro i funerali martedì 20 gennaio

Il 16 gennaio 2026, Milano ha perso Tony Dallara, figura di spicco della musica leggera degli anni ’50 e ’60. La camera ardente sarà allestita a San Siro, mentre i funerali sono previsti per martedì 20 gennaio. Con la sua voce e il suo stile, Dallara ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.

Milano, 17 gennaio 2026 – Addio a Tony Dallara. Il grande protagonista della musica leggera degli anni '50 e '60 è morto ieri, venerdì 16 gennaio, a Milano all'età di 89 anni. E, stando a quanto rend enoto la figlia, Natasha Lardera, i funerali saranno celebrati martedì 20 gennaio alle 14.45 nella Basilica del Corpus Domini, in via Mario Pagano 8. La camera ardente invece sarà allestita nella casa funeraria San Siro di Via Corelli 120 dalle 8 alle 18 di domenica 18 gennaio e lunedì 19 gennaio. La Milano di Tony Dallara: il Santa Tecla, l'atelier per dipingere, la casa all'Arco della Pace e gli ultimi concerti alla Arlati Da Campobasso a Milano.

