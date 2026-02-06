Questa sera, San Siro si prepara a vivere il suo ultimo grande evento internazionale. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 segna la fine di un’epoca per lo stadio simbolo del calcio italiano. Dopo quasi 100 anni di storia, tra Inter e Milan, il campo si appresta a chiudere i battenti prima di rinascere come un’Araba fenice. La città segue con emozione questa ultima grande celebrazione, che segna anche il tramonto di un’epoca nel cuore sportivo di Milano.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 segna l'ultima grande vetrina internazionale di San Siro, la cattedrale del calcio italiano che ha accompagnato quasi un secolo di storia sportiva tra Inter e Milan. Prima della prevista demolizione, l'impianto ospita questa sera un evento di portata globale che celebra il suo ruolo culturale e simbolico nello sport mondiale. E' l'ultimo ballo per uno stadio che ha ospitato tutto e chiude con la celebrazione delle celebrazioni: La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Ne scrive il Guardian "Costruito nel 1925, San Siro ha visto generazioni di tifosi, vittorie leggendarie e partite indimenticabili.

© Ilnapolista.it - L’ultimo ballo di San Siro, poi risorgerà come un’Araba fenice

Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026.

Questa sera, San Siro si prepara a vivere un momento storico.

Argomenti discussi: La cerimonia d'apertura dei Giochi, l'ultimo ballo nella leggendaria storia di San Siro

