Ultimissime Juve LIVE | chi è En-Nesyri La conferenza stampa di Spalletti

Segui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale. In questa versione aggiornata, trovi le novità su En-Nesyri e i commenti di Spalletti durante la conferenza stampa. Restiamo connessi per offrirti informazioni precise e affidabili sulle vicende della squadra, con un focus sulle news più recenti e rilevanti per i tifosi bianconeri.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 16 gennaio 2026. Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve LIVE: le sue dichiarazioni. Ore 15:25 – Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve LIVE: le sue dichiarazioni Chi è Youssef En-Nesyri, il nuovo nome che circola per il reparto offensivo della Juve. Storia, caratteristiche e numeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma - Spalletti torna al Mapei dopo l'ultima in azzurro con l'obiettivo di riscattare il pareggio con il Lecce, emiliani a caccia del sorpasso su Lazio e Atalanta ... msn.com