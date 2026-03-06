Si potrà scrivere veggie burger ma non più bistecca vegetale e altre 30 denominazioni | l’accordo in Ue

In Europa, è stato stabilito che sui prodotti non a base di carne non si potranno più usare termini come “bistecca vegetale” e altre 30 denominazioni simili. Restano consentiti invece termini come “burger” e “salsiccia” per indicare prodotti di origine vegetale. La nuova normativa riguarda solo le denominazioni specifiche e limita l’uso di parole tradizionalmente associate alla carne.

No a termini come "bistecca" e "bacon" sulle confezioni di prodotti che non siano carne, sì a denominazioni come "burger" e "salsiccia". È intesa tra Parlamento europeo e Consiglio Ue sul meat sounding, l'utilizzo di terminologie legate alla carne per denominare prodotti vegetali o a base di cellule coltivate. L'accordo è arrivato durante i negoziati trilaterali tra Commissione Ue, Europarlamento e Consiglio sulla riforma del regolamento sull'Organizzazione comune dei mercati agricoli (che fa parte di quella della Politica agricola comune) proposta per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera. I dettagli tecnici del testo saranno definiti venerdì prossimo.