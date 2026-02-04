Scandicci il prof cieco ora potrà andare in gita a Dublino ma farà il consulente | la decisione della scuola

Da open.online 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola di Scandicci ha deciso: il professore cieco potrà partecipare alla gita a Dublino, ma non insegnando. La direzione ha scelto di farlo come consulente, evitando così polemiche e risposte negative. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e proteste da parte di studenti e genitori.

Si sblocca il caso della gita scolastica del liceo Russell-Newton di Scandicci (Firenze), finita al centro delle polemiche per l’esclusione di un docente cieco. Il professore di inglese Jacopo Lilli ora potrà accompagnare la sua classe a Dublino, ma con un ruolo diverso: come consulente. La decisione è arrivata dopo i giorni di discussioni. A comunicarla al docente è stato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri, che ha condiviso la scelta con la dirigente scolastica Maria Addabbo. «Le riflessioni della preside che non consentivano a Lilli di partire erano giuste, per tutelare la sicurezza sia dei ragazzi sia degli accompagnatori.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Scandicci Scuola

Jacopo Lilli potrà andare a Dublino con la classe: il prof non vedente sarà “consulente didattico”

Jacopo Lilli, insegnante di inglese non vedente di Scandicci, parteciperà a un viaggio a Dublino con la classe.

Il prof non vedente escluso dalla gita potrà partecipare come "consulente"

Il professor Jacopo Lilli, senza vista, era stato escluso dalla gita a Dublino con i suoi studenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scandicci Scuola

Argomenti discussi: Professore escluso dalla gita perché cieco. La preside: Attività troppo complessa; Chi è Jacopo Lilli, il professore cieco escluso dalla gita scolastica in Irlanda. La preside si difende: Atto di responsabilità; Firenze, professore di inglese escluso dal viaggio di istruzione perché cieco; Professore di inglese escluso dal viaggio di istruzione a Dublino perché cieco.

scandicci il prof ciecoProf cieco escluso dal viaggio in Irlanda: il caso del docente Jacopo Lilli a ScandicciJacopo Lilli, docente di inglese non vedente del Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso come accompagnatore dal viaggio di istruzione a Dublino. La scuola richiama motivi di vigilanza e responsa ... msn.com

scandicci il prof ciecoJacopo Lilli, il prof di Scandicci escluso dalla gita a Dublino perché cieco: «La mia storia simbolo delle discriminazioni che subiscono i disabili»Studenti e genitori vorrebbero che partisse per il viaggio di istruzione (nella sua materia), ma la preside dice no: non può vigilare sui ragazzi ... corrierefiorentino.corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.