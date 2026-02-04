Scandicci il prof cieco ora potrà andare in gita a Dublino ma farà il consulente | la decisione della scuola

La scuola di Scandicci ha deciso: il professore cieco potrà partecipare alla gita a Dublino, ma non insegnando. La direzione ha scelto di farlo come consulente, evitando così polemiche e risposte negative. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e proteste da parte di studenti e genitori.

Si sblocca il caso della gita scolastica del liceo Russell-Newton di Scandicci (Firenze), finita al centro delle polemiche per l'esclusione di un docente cieco. Il professore di inglese Jacopo Lilli ora potrà accompagnare la sua classe a Dublino, ma con un ruolo diverso: come consulente. La decisione è arrivata dopo i giorni di discussioni. A comunicarla al docente è stato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri, che ha condiviso la scelta con la dirigente scolastica Maria Addabbo. «Le riflessioni della preside che non consentivano a Lilli di partire erano giuste, per tutelare la sicurezza sia dei ragazzi sia degli accompagnatori.

