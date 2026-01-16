Follie woke della UE | no ai termini marito e moglie uomo e patria

Negli ultimi tempi, alcune direttive dell’Unione Europea hanno suscitato discussioni riguardo all’uso del linguaggio, eliminando termini tradizionali come “marito e moglie”, “uomo” e “patria”. Con un investimento di circa 1,5 milioni di euro e il supporto dell’ONU, queste iniziative mirano a promuovere un lessico più inclusivo, ma hanno sollevato anche critiche per il loro carattere innovativo e controverso.

di Massimo Balsamo – Come raccontato da Francesco Giubilei sul Giornale oggi in edicola, Bruxelles ha inviato un documento al governo del Kosovo che prevede l'obbligo di adottare un lessico woke. Un vero e proprio diktat, in ballo c'è l'ingresso nell'Unione. E quindi stop a termini come "marito e moglie", "uomo" e "patria", meglio optare per alternative più inclusive. Il nadir del buonsenso. Ma c'è chi non resta in silenzio. Non si è fatta attendere la reazione di FdI e del gruppo Ecr. "È l'apoteosi dell'ideologia woke travestita da istituzione: come denuncia l'amico Francesco Giubilei sul Giornale, un documento impone ai Paesi che vogliono entrare nell'Ue di abbandonare termini come 'marito e moglie', 'padre e madre', 'signori e signori', 'patria'" l'affondo di Carlo Fidanza, capodelegazione del partito di Giorgia Meloni al Parlamento europeo: "Obbligatorio, insomma, il lessico woke, con tanto di benedizione delle Nazioni Unite.

"Insetti e follie woke? No, grazie". Salvini mette a confronto Italia e Europa. Ma la sua è una narrazione farlocca - Un uomo "incinto" contrapposto all'immagine di una famiglia composta da mamma, papà e due figli. huffingtonpost.it

Ue, Giorgia Meloni: debito comune per finanziare difesa e altre priorità, no al deserto green - follie che rischiano di fare dell’Europa un deserto produttivo e occupazionale, seppure «green». milanofinanza.it

È l’apoteosi dell’ideologia woke travestita da istituzione: come denuncia l’amico Francesco Giubilei sul Giornale, un documento impone ai Paesi che vogliono entrare nell’Ue di abbandonare termini come “marito e moglie”, “padre e madre”, “signori e signori”, - facebook.com facebook

