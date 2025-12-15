Social vietati ai minori | la stretta dell’Australia e le proposte Ue Ma l’Italia non si muove per paura di Trump
L’Australia ha adottato una nuova legge che limita l’accesso ai social media per i minori di 16 anni, imponendo alle piattaforme misure di protezione. La proposta si inserisce in un contesto globale di regolamentazione, con l’UE che valuta iniziative simili. In Italia, invece, il dibattito è rallentato, in parte per timori legati a influenze politiche esterne.
L’Australia è il primo Paese ad applicare una legislazione che impone alle piattaforme «misure ragionevoli» per impedire ai minori di 16 anni di accedere senza consenso parentale. Xml2.corriere.it
