Social vietati ai minori | la stretta dell'Australia e le proposte Ue Ma l'Italia non si muove per paura di Trump

L’Australia ha adottato una nuova legge che limita l’accesso ai social media per i minori di 16 anni, imponendo alle piattaforme misure di protezione. La proposta si inserisce in un contesto globale di regolamentazione, con l’UE che valuta iniziative simili. In Italia, invece, il dibattito è rallentato, in parte per timori legati a influenze politiche esterne.

L’Australia è il primo Paese ad applicare una legislazione che impone alle piattaforme «misure ragionevoli» per impedire ai minori di 16 anni di accedere senza consenso parentale. Xml2.corriere.it

social vietati minori strettaSocial vietati ai minori: la stretta dell’Australia e le proposte Ue. Ma l’Italia non si muove per paura di Trump - L’Australia è il primo Paese ad applicare una legislazione che impone alle piattaforme «misure ragionevoli» per impedire ai minori di 16 anni di accedere senza consenso parentale. msn.com

social vietati minori strettaSocial vietati ai ragazzi come in Australia? Ma i divieti da soli non bastano - Se li togliamo ai minori “perché fanno male”, dobbiamo avere ammettere che non sono sani nemmeno per noi adulti. repubblica.it