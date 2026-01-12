Castel San Giorgio attiva lo Stato Civile Digitale | l' annuncio del sindaco

Il Comune di Castel San Giorgio ha avviato il servizio di Stato Civile Digitale, integrando l’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC). Questa novità rappresenta un importante aggiornamento nella gestione delle pratiche amministrative, garantendo maggiore efficienza e sicurezza. L’innovazione si inserisce nel percorso di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, facilitando l’accesso ai servizi e migliorando le procedure per cittadini e operatori comunali.

Da oggi il Comune di Castel San Giorgio entra ufficialmente nello Stato Civile Digitale con l'attivazione dell'ANSC – Archivio Nazionale dello Stato Civile, un'importante innovazione che segna un deciso passo avanti nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

