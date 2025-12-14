Milano addio alla Stazione ferroviaria di Porta Genova dopo 155 anni di onorata attività

Dopo 155 anni di servizio, la storica stazione di Porta Genova a Milano si congeda dalla città. Inaugurata nel 1870, la sua chiusura è stata accolta con un misto di emozione e nostalgia, tra applausi e ricordi condivisi. Un capitolo importante della storia ferroviaria milanese si chiude, lasciando spazio a nuove prospettive per il futuro.

Inaugurato nel 1870 lo scalo meneghino è stato chiuso tra ali di folla, in un mix di festante e malinconico Che dire? Un amarcord in piena regola per la chiusura a Milano della celebre stazione di Porta Genova. Centinaia di persone hanno accolto ieri il treno storico (composto da carrozze deg.

