Donald Trump ha commentato la situazione in Ucraina, chiedendo al presidente Zelensky di intensificare gli sforzi per raggiungere un accordo e porre fine al conflitto. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla guerra, con l’ex presidente che si esprime pubblicamente sulla questione. Le sue parole sono state rilasciate in un contesto di crescente interesse mediatico sulla crisi.

Donald Trump esprime impazienza riguardo alla guerra in Ucraina, alla quale vorrebbe mettere fine al più presto. “Zelensky deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo”, ha detto il presidente americano in un’intervista a Politico. Allo stesso tempo, Trump ritiene che “Putin sia pronto a raggiungere un accordo”, ha detto. Incalzato su quale sia l’ostacolo di Zelensky a un accordo di pace, Trump non ha voluto fornire dettagli, ma ha sostenuto che il leader ucraino non sta mostrando sufficiente volontà di negoziare. “È impensabile che sia lui l’ostacolo”, ha detto, “non ha le carte. Ora ne ha ancora meno“. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Zelensky si dia da fare e raggiunga un accordo”

La prospettiva di rivedere le regole di adesione per concedere all'Ucraina un'adesione formale, senza i benefici di cui godono gli Stati membri, è stata ampiamente respinta dai Paesi dell'Ue #EuropeNews x.com

