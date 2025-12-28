Guerra Ucraina-Russia diretta | Trump chiama Putin poi incontra Zelensky Entrambi pronti per la pace

Nella giornata più intensa della crisi ucraina-russa, si sono succeduti importanti sviluppi diplomatici. Donald Trump ha avuto un lungo colloquio telefonico con Vladimir Putin, seguito da un incontro con il presidente ucraino Zelensky in Florida. Entrambi i momenti segnano un tentativo di avvicinamento e di apertura alla pace, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e negoziati.

La giornata segna uno dei passaggi diplomatici più densi dall'inizio della guerra. Prima il lungo colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin, poi il faccia a faccia in Florida tra il presidente americano e Volodymyr Zelensky. Mosca rilancia sul nodo del Donbass, Washington spinge per un accordo rapido, Kiev guarda alle garanzie di sicurezza e al coordinamento con l'Europa. Sullo sfondo, combattimenti ancora intensi, rivendicazioni militari contrapposte e una linea condivisa Usa-Russia contro una tregua temporanea. 19:53 – Zelensky: "Con Trump parleremo della strategia per raggiungere la pace" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivando a Mar-a-Lago per l'incontro con il presidente statunitense Donald Trump, ha spiegato che il confronto sarà incentrato sulla strategia per arrivare alla pace.

