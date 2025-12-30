Yemen il grande gioco arriva al Somaliland Mentre Riad e Abu Dhabi sono ‘ai ferri corti’

Il conflitto tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si estende al Somaliland e allo Yemen, aumentando le tensioni regionali. Mentre le dinamiche interne di Israele e le questioni di riconoscimento internazionale si intrecciano con le rivalità tra Riyad e Abu Dhabi, la regione si trova al centro di una complessa partita geopolitica che coinvolge anche gli Stati Uniti e le loro strategie nel Medio Oriente.

(Adnkronos) – Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti tra tensioni e competizione. Rischia di aprirsi un nuovo dossier per Donald Trump: crisi interna e dinamiche regionali fanno riaccendere i riflettori sullo Yemen, mentre il mondo fa i conti con l'ultimo passo di Benjamin Netanyahu, dopo che Israele ha annunciato il riconoscimento del Somaliland come "stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

