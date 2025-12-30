Yemen il grande gioco arriva al Somaliland Mentre Riad e Abu Dhabi sono ‘ai ferri corti’

Il conflitto tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si estende al Somaliland e allo Yemen, aumentando le tensioni regionali. Mentre le dinamiche interne di Israele e le questioni di riconoscimento internazionale si intrecciano con le rivalità tra Riyad e Abu Dhabi, la regione si trova al centro di una complessa partita geopolitica che coinvolge anche gli Stati Uniti e le loro strategie nel Medio Oriente.

(Adnkronos) – Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti tra tensioni e competizione. Rischia di aprirsi un nuovo dossier per Donald Trump: crisi interna e dinamiche regionali fanno riaccendere i riflettori sullo Yemen, mentre il mondo fa i conti con l'ultimo passo di Benjamin Netanyahu, dopo che Israele ha annunciato il riconoscimento del Somaliland come "stato".

La coalizione a guida saudita nello Yemen ha lanciato un attacco aereo contro quello che ha definito "supporto militare straniero" nel porto di Mukalla. Nel mirino due navi arrivate dal porto emiratino di Fujairah che, secondo un portavoce della co x.com

