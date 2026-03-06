Il presidente ucraino ha annunciato il rilascio di 300 soldati e due civili, che sono stati scambiati con la Russia e sono tornati a casa. L'operazione si è conclusa con successo e le persone coinvolte sono state recuperate dalla prigionia. La notizia riguarda un episodio di scambio tra le due nazioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che 300 soldati ucraini e due civili sono stati rilasciati dalla prigionia in uno scambio con la Russia. I prigionieri di guerra sono arrivati con alcuni autobus avvolti nelle bandiere ucraine. Zelensky, che ha ringraziato gli Stati Uniti per la loro mediazione, ha affermato che la maggior parte di loro è stata catturata nel 2022 mentre difendeva varie regioni dell’Ucraina, tra cui Mariupol, Donetsk e Kharkiv. Si tratta del secondo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina questa settimana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, 300 prigionieri di guerra tornano a casa

