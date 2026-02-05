Ucraina scambio di 314 prigionieri di guerra I droni continuano a colpire

5 feb 2026

Questa mattina a Abu Dhabi si sono tenuti i colloqui tra Ucraina e Russia. Le due parti hanno raggiunto l’accordo per scambiare 314 prigionieri di guerra. Nel frattempo, i droni continuano a colpire, facendo aumentare la tensione sul fronte.

Sul fronte di guerra ucraino sono in corso i colloqui di Abu Dhabi, dove Ucraina e Russia concordano lo scambio di 314 prigionieri di guerra, mentre i droni continuano a colpire. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

