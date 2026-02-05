Ucraina, scambio di 314 prigionieri di guerra. I droni continuano a colpire

Questa mattina a Abu Dhabi si sono tenuti i colloqui tra Ucraina e Russia. Le due parti hanno raggiunto l’accordo per scambiare 314 prigionieri di guerra. Nel frattempo, i droni continuano a colpire, facendo aumentare la tensione sul fronte.

Questa mattina, le autorità di Mosca e Kiev hanno confermato di aver raggiunto un accordo per lo scambio di 314 prigionieri.

Scambio di prigionieri tra Russia-Ucraina, Camporini gela gli entusiasmi: Non è un segnale di pace. Ecco la reale strategia di MoscaIntervista a Vincenzo Camporini, generale ed ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della difesa ... affaritaliani.it

Russia e Ucraina hanno fatto il primo scambio di prigionieri di guerra da ottobre, liberandone ciascuna 157Giovedì Russia e Ucraina hanno fatto il primo scambio di prigionieri di guerra dallo scorso ottobre: ha coinvolto in tutto 314 persone, 157 per paese. Lo scambio è finora il principale sviluppo scatur ... ilpost.it

Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 157 soldati per parte Il Ministero della Difesa russo ha annunciato il rimpatrio di 157 militari russi dalla prigionia ucraina, con un contestuale scambio di 157 prigionieri di guerra ucraini. Nell'ambito dello scambio facebook

