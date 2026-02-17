Ucraina i familiari dei prigionieri di guerra al Consiglio regionale del Lazio | Riportiamoli a casa

I familiari dei prigionieri di guerra ucraini, tra cui mogli, madri e sorelle, si sono radunati al Consiglio regionale del Lazio per chiedere il ritorno dei loro cari. La protesta nasce dalla preoccupazione crescente mentre molti di loro sono detenuti da mesi senza notizie certe. Le donne hanno portato cartelli e foto dei parenti scomparsi, sperando di ottenere attenzione e risposte immediate.

Mogli, madri, figlie e sorelle dei prigionieri di guerra ucraini ospiti del Consiglio regionale del Lazio. L'iniziativa, nella sede di Via della Pisana a Roma, allo scopo di promuovere la solidarietà e la tutela dei diritti umani. Le parenti dei soldati ucraini attualmente nelle carceri dei territori occupati dall'esercito russo raccontano le loro storie. "Mio figlio aveva undici mesi quando ha visto per l'ultima volta il padre partito al fronte, quindi non lo conosce ancora" racconta Mykhalchuk Alina, moglie di un prigioniero di guerra. "Per questo sto aspettando notizie dalle associazioni internazionali".