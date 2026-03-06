Il 8 marzo 2026, UCI Cinemas propone una giornata dedicata alle donne con una rassegna speciale composta da tre film, disponibili a 5,90 euro in tutte le sale. L’iniziativa si svolge in occasione della Festa della Donna, offrendo agli spettatori l’opportunità di vedere alcune pellicole che trattano tematiche femminili. La promozione riguarda tutte le sale del circuito.

L’8 marzo 2026 UCI Cinemas trasforma le proprie sale in un luogo di narrazione al femminile con una rassegna speciale dedicata alla Giornata Internazionale della Donna. Tre film, tre protagoniste, tre sguardi diversi sulla condizione femminile: Barbie, C’è ancora domani e Anna tornano sullo schermo a una tariffa simbolica di soli 5,90 euro, valida in tutto il circuito UCI Cinemas su territorio nazionale. Indice. Una rassegna cinematografica pensata per l’8 marzo 2026. I tre film della rassegna: storie di donne e di forza Barbie — Greta Gerwig racconta l’identita al femminile. C’è ancora domani — Paola Cortellesi e l’Italia del Dopoguerra. Anna — Monica Guerritore porta Anna Magnani sul grande schermo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - UCI Cinemas e l’8 marzo 2026: tre film sulle donne a 5,90 euro in tutte le sale

UCI Cinemas | Successo per la Rassegna Oscar: triplicano gli appuntamenti nelle sale selezionateL’entusiasmo del pubblico per i titoli in corsa agli Academy Awards ha spinto UCI Cinemas a potenziare la sua offerta.

UCI Cinemas di Parco Leonardo e Porta di Roma triplicano le proiezioni dei film candidati agli OscarDopo l’interesse registrato con l’annuncio della rassegna, UCI Cinemas aumenta gli appuntamenti.

Tutti gli aggiornamenti su UCI Cinemas e l'8 marzo 2026 tre film....

Temi più discussi: All'Uci Cinema di Megalò si brinda ai 100 giorni alla maturità con il cast di Notte prima degli esami 3.0; UCI Cinemas Torino Lingotto: Reminders of Him- La parte migliore di Te; Al cinema con ferri e uncinetto: a Campi la serata che trasforma Cime Tempestose in un evento creativo; UCI Cinemas: una primavera all’insegna del divertimento per tutta la famiglia.

UCI Cinemas Arezzo celebra la Giornata internazionale della Donna con tre storie di forza e libertàArezzo, 6 marzo 2026 – In occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas Arezzo celebra l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre film che hanno raccontato, ciascuno a suo modo, storie ... lanazione.it

UCI Cinemas spinge l’animazione: gadget Lorcana per Jumpers e le prime attività per Super Mario GalaxyUCI Cinemas lancia le iniziative per Jumpers e Super Mario Galaxy: gadget Lorcana, concorsi per Londra e il ritorno di Chris Pratt. universalmovies.it

UCI Cinemas Italia added a new photo. - UCI Cinemas Italia - facebook.com facebook

Questa settimana al cinema: SCREAM 7 – dal 25/02 Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined - dal 26 al28/02 The Dangers in My Heart – dal 26 al 4/03 Lo chiamavano Jeeg Robot – dal 2 al 4/03 The Revenant – dal 2 al 4/03 ucicinemas.i x.com