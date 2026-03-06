Gli UCI Cinemas di Firenze celebrano la Giornata internazionale della Donna con tre storie di forza e libertà | l’8 marzo tre grandi film a soli 5,90€

Gli UCI Cinemas di Firenze hanno annunciato che, in occasione della Giornata internazionale della Donna, proporranno tre film a prezzo ridotto di 5,90 euro. La selezione comprende le pellicole Barbie, C’è ancora domani e Anna, tutte in programmazione l’8 marzo. L’iniziativa si svolge presso le sale di Firenze e di Campi Bisenzio, dedicando la giornata a storie di donne, identità e libertà.

Tre storie diverse e tre protagoniste femminili forti e complesse, ma anche tre opere firmate da registe che hanno saputo portare sul grande schermo uno sguardo originale e profondamente contemporaneo: Greta Gerwig, Paola Cortellesi e Monica Guerritore. Un percorso cinematografico che tra ironia, emozione e intensità, racconta la forza delle donne, la ricerca della propria identità e il desiderio di libertà. Per tutti e tre i titoli è prevista una tariffa speciale di 5,90€, valida in tutte le sale del circuito UCI Cinemas.

