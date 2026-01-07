Strangolato e sciolto nell' acido 30 anni fa la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo

Sono trascorsi trent'anni dall’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, avvenuto l’11 gennaio 1996. Dopo 779 giorni di prigionia, Giuseppe fu strangolato e il suo corpo sciolto nell’acido dalla mafia, a soli 15 anni. Questo tragico episodio rimane uno dei più drammatici casi di criminalità organizzata in Italia, ricordato come esempio di violenza e ingiustizia.

AGI - Sono passati trent'anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, che l'11 gennaio 1996, a 8 giorni dal compimento dei 15 anni, fu strangolato e sciolto nell'acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. Un tentativo fallito, da parte di Cosa nostra, di impedire che il padre, Santino Di Matteo, pentito ed ex mafioso, collaborasse con gli investigatori, ritrattando le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. E alla fine il bambino - su ordine di Giovanni Brusca che da latitante era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo - venne assassinato brutalmente. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Strangolato e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo Leggi anche: Sciolto nell’acido dopo scambio di persona, sentenza a dicembre Leggi anche: Il fratello del piccolo Di Matteo, "Non perdonerò mai mio padre". Trent'anni fa l'omicidio ordinato da Brusca Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’intervista a Nicola Di Matteo: «Mio fratello ucciso, non perdonerò mai mio padre che cau; A Custonaci torna Un Angelo al Galoppo, memoria e impegno contro la mafia; Un Angelo al Galoppo 2026: Custonaci ricorda Giuseppe Di Matteo a 30 anni dalla tragedia; Anna Falcone, l'impegno per la legalità in memoria del fratello. Omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato - Sono passati trent’anni dall’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, che l’11 gennaio 1996 fu strangolato e sciolto nell’acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. ilsicilia.it

Emanuele Piazza, l’agente in prova del Sisde sciolto nell'acido a Palermo nel 1990: «Ucciso dalla mafia, ma restano ombre» - Si chiamava Emanuele Piazza, aveva ventinove anni e credeva che servire lo Stato fosse un atto d’amore, come quello di un figlio verso la madre. corriere.it

Giuseppe, rapito alla fine del 1993, fu strangolato e sciolto nell’acido dopo 779 giorni di prigionia: era l’11 gennaio 1996 - facebook.com facebook

Giuseppe, rapito alla fine del 1993, fu strangolato e sciolto nell’acido dopo 779 giorni di prigionia: era l’11 gennaio 1996 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.