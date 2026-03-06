La corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di carcere Edoardo Borghini, ritenuto responsabile dell’omicidio del suo figlio Nicolò avvenuto il 19 gennaio 2025 nella loro abitazione di Ornavasso. L’uomo aveva sparato al figlio, che era ubriaco, durante una lite familiare. La decisione si riferisce a un episodio che si è verificato nel Verbano-Cusio-Ossola.

Novara, 6 marzo 2026 – La corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò, avvenuto il 19 gennaio 2025 al culmine di una lite familiare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Per il 64enne la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni, ma i giudici (due togati e sei popolari) gli hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. All’uomo, dopo alcuni giorni di carcere, erano stati concessi gli arresti domiciliari. Il delitto si era consumato una domenica sera dopo che il figlio, rientrato a casa ubriaco, aveva aggredito i genitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uccise il figlio ubriaco per difendere la moglie, Edoardo Borghini condannato a 11 anni

Uccise a colpi di fucile il figlio violento per difendere la moglie: Edoardo Borghini condannato a 11 anniLa Corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, accusato di aver ucciso il figlio violento durante una lite.

Fallou Sall ucciso a 16 anni per difendere l’amico, condannato a 11 anni l’aggressore. Il bullismo e la rabbia del padre: «È una vergogna»È stato condannato per omicidio volontario a 11 anni e sei mesi di carcere il 17enne che il 4 settembre 2025 ha ucciso a coltellate Fallou Sall,...

Una selezione di notizie su Edoardo Borghini.

Edoardo Borghini condannato a 11 anni: uccise a fucilate il figlio Nicolò per difendere la moglieUndici anni di reclusione per Edoardo Borghini. Questa la decisione della corte d'Assise di Novara, che ha condannato il 64enne per l'omicidio ... msn.com

Uccise a colpi di fucile il figlio violento per difendere la moglie: Edoardo Borghini condannato a 11 anniLa Corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, accusato di aver ucciso il figlio violento durante una lite ... fanpage.it