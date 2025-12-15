Fallou Sall ucciso a 16 anni per difendere l’amico condannato a 11 anni l’aggressore Il bullismo e la rabbia del padre | È una vergogna

Il tragico episodio di Fallou Sall, ucciso a soli 16 anni per aver difeso un amico, ha scosso l’Italia. Il responsabile, un 17enne, è stato condannato a 11 anni e sei mesi di carcere. L’evento ha riacceso il dibattito sul bullismo e sulla rabbia, con il padre di Fallou che ha espresso il suo sdegno per la vicenda.

È stato condannato per omicidio volontario a 11 anni e sei mesi di carcere il 17enne che il 4 settembre 2025 ha ucciso a coltellate Fallou Sall, sedicenne bolognese. A deciderlo la giudice del tribunale per i minorenni di Bologna, Gabriella Tomai, che ha accolto le richieste della procura, che contestava l’omicidio volontario, sebbene la coltellata fu data dall’imputata al culmine di una scazzottata in cui un gruppo di cinque ragazzi, tra cui la vittima, aveva inseguito facendo cadere a terra l’imputato. La pm aveva chiesto poi una condanna a 21 anni. La delusione della difesa. Aveva chiesto l’assoluzione invece il difensore del 17enne, chiedendo il riconoscimento della legittima difesa. Open.online

Bologna: il 16enne Fallou Sall ucciso durante una rissa

