Uccise a colpi di fucile il figlio violento per difendere la moglie | Edoardo Borghini condannato a 11 anni

La Corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, che nel corso di una lite ha sparato e ucciso il suo figlio. La decisione arriva dopo che sono stati ascoltati i testimoni e analizzati i fatti accertati durante il processo. Borghini era stato accusato di aver ucciso il figlio violento mentre cercava di proteggere la moglie.

La moglie aveva gridato: "Edoardo, aiuto, questa volta ci ammazza".