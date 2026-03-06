Uccise il figlio a fucilate per difendere la moglie | Edoardo Borghini condannato a 11 anni

Edoardo Borghini è stato condannato a 11 anni di reclusione dalla corte d'assise di Novara per l'omicidio del figlio Nicolò, di 34 anni. L'episodio si è verificato il 19 gennaio 2025, quando Borghini ha sparato due colpi di fucile durante una lite in casa ad Ornavasso. La sentenza è arrivata al termine di un processo che ha analizzato le circostanze dell’omicidio.

