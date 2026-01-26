Manuela Petrangeli condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro | uccise l'ex a colpi di fucile fuori dal lavoro
Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto nel luglio 2024 fuori dalla clinica dove lavorava. L’uomo ha sparato alla ex con un’arma da fuoco, causando la morte della donna. La sentenza segue un’indagine accurata e conferma la gravità dell’episodio. Questa decisione rappresenta un importante passo nel percorso di giustizia per la vittima e i suoi cari.
