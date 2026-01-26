Femminicidio Manuela Petrangeli l’ex fidanzato Gianluca Molinaro condannato all’ergastolo | la uccise a colpi di fucile fuori dal lavoro

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto il 4 luglio 2024 fuori dal luogo di lavoro. L’uomo, reo confesso, aveva ucciso l’ex fidanzata con colpi di fucile. La sentenza, pronunciata dalla Prima Corte d’Assise di Roma, conferma la gravità del reato e la condanna definitiva.

Gianluca Molinaro, reo confesso del femminicidio della sua ex compagna Manuela Petrangeli avvenuto il 4 luglio 2024, è stato condannato all’ergastolo dalla prima Corte d’Assise di Roma, così come aveva chiesto la procura. All’uomo sono contestati i reati di omicidio aggravato dalla premeditazione e dallo stalking, di detenzione abusiva di armi e in relazione a quest’ultima accusa, anche quella di ricettazione. La 45enne Manuela Petrangeli era stata uccisa a Roma mentre si trovava in compagnia di una collega fuori dalla clinica dove lavorava. L’aggressore, l’ex compagno, l’ha attesa in macchina e, senza scendere, ha aperto il fuoco con un fucile a canne mozze.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su femminicidio manuela

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto nel luglio 2024 fuori dalla clinica dove lavorava.

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’agguato del 4 luglio 2024, quando ha aperto il fuoco con un fucile contro Manuela Petrangeli, sua ex compagna e madre di suo figlio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su femminicidio manuela

Argomenti discussi: Federica Torzullo, l'autopsia: uccisa da 23 coltellate, colpita al collo e ustioni sul viso. Parti del corpo amputate; Uccise la ex a fucilate a Roma, condannato all'ergastolo; Federica Torzullo mutilata da morta. 23 colpi con coltelli diversi. L’ultimo litigio per il figlio, il sangue pulito con la candeggina; Minneapolis, la risposta di Trump: Consegnateci immigrati illegali.

Femminicidio di Manuela Petrangeli uccisa a fucilate: condannato all'ergastolo l'ex compagnoLa prima Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro, l'uomo che, il 4 luglio del 2024, uccise con un colpo di fucile a canne mozze, Manuela Petrangeli, la sua ex compagna e m ... rainews.it

Femminicidio di Manuela Petrangeli, ergastolo per l'ex compagno Gianluca MolinaroAccolta la richiesta della Procura. Secondo l'accusa, ha pianificato in modo freddo e lucido l’eliminazione della madre di suo figlio ... rainews.it

L'uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è in carcere ed è monitorato. L'avvocato: «Purtroppo ancora ieri si leggevano sui social messaggi come 'quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un - facebook.com facebook