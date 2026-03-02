Cade dalla finestra a Seregno | donna di 48 anni finisce in ospedale

Una donna di 48 anni è caduta da una finestra a Seregno, in via Catalani, poco dopo le 13 di oggi, lunedì 2 marzo. L'incidente si è verificato in un edificio della zona e la donna è stata soccorsa dai paramedici, che l'hanno trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Cade da una finestra e finisce in ospedale. È quanto successo a una donna di 48 anni poco dopo le 13 di oggi, lunedì 2 marzo, a Seregno in via Catalani.Sull’accaduto stanno ancora indagando i carabinieri della compagnia di Seregno, ma stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Pranzo tra ex fidanzati a Padova finisce a botte: donna di 48 anni in ospedale, 22enne arrestato

Ragazzino cade dalla finestra al terzo piano, muore a 13 anniSgomento a Viterbo, dove nella notte tra il 6 e il 7 gennaio un ragazzino di 13 anni, studente delle scuole medie, è morto dopo essere precipitato...

Contenuti utili per approfondire Cade.

Temi più discussi: Ragazzina cade dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: fratture multiple ma non è in pericolo di vita; Pietra Ligure, bambino di 9 anni cade da terrazzino interno alla scuola: è grave; Studentessa di 11 anni cade dalla finestra del bagno a Milano: miracolosamente salva dopo un volo di dieci metri; Milano, cade dal quarto piano, muore una mamma di 31 anni: l'ipotesi di una fuga. Si stava calando da una grondaia.

Studentessa di 11 anni cade dalla finestra del bagno a Milano: miracolosamente salva dopo un volo di dieci metriA Milano, una studentessa di undici anni è precipitata dalla finestra di un bagno a scuola. Sopravvissuta a un volo di dieci metri, ha riportato serie fratture. Ora indagano i carabinieri, attivato im ... orizzontescuola.it

Ragazzina cade dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: fratture multiple ma non è in pericolo di vitaUn volo di oltre 10 metri: la studentessa è già stata operata a Niguarda. L’incidente è accaduto all'istituto comprensivo Thouar e Gonzaga, di via Tabacchi a Milano ... msn.com

La liberazione non cade dalle bombe La liberazione non arriva mai per mano degli eserciti coloniali. Quello che sta accadendo oggi non è una guerra per liberare le donne iraniane o per sostenere una rivoluzione popolare, è piuttosto un conflitto che sfrutta l - facebook.com facebook

#Roma, il muro d’Europa cade all’improvviso x.com