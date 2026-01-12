Tutto pronto si insedia il Consiglio comunale dei ragazzi dell' istituto Falcomatà-Archi

Il Consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto Falcomatà-Archi terrà la sua prima seduta martedì 13 gennaio alle 16 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. L’insediamento rappresenta un momento importante per coinvolgere gli studenti nelle attività istituzionali e promuovere la partecipazione civica nel territorio. L’evento si svolge presso la sede simbolica delle istituzioni cittadine, sottolineando il valore della collaborazione tra scuola e amministrazione comunale.

Il Consiglio comunale dei ragazzi (CCR) dell’istituto Falcomatà-Archi si insedierà ufficialmente martedì 13 gennaio, alle ore 16, nel prestigioso Salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, sede simbolica delle istituzioni cittadine. Per gli studenti sarà l’occasione di vivere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

