Museo del Mediterraneo sprint finale per lo sgombero dell’area | cantiere pronto a ripartire
Questa mattina, al Palazzo del Governo, si è tenuto un vertice operativo per mettere a punto il cronoprogramma dello sgombero totale dell'area destinata alla realizzazione del Museo del Mediterraneo, uno dei 14 grandi attrattori culturali di rilevanza nazionale finanziati dal Ministero della Cultura attraverso il Piano Nazionale Complementare al PNRR. L'incontro, guidato dal prefetto Clara Vaccaro.
Museo del Mediterraneo di Reggio Calabria, sprint finale per lo sgombero dell'area: cantiere pronto a ripartire - procederà allo sgombero completo dell'area, liberandola dalle imbarcazioni ancora presenti e rimuovendo il travel lift su ruote.
Il Museo delle Culture del Mediterraneo verrà intitolato a Gianni Versace L'annuncio del sindaco Falcomatà alla presentazione della mostra dedicata al grande stilista reggino: «Il futuro deve essere costruito partendo da chi è riuscito a fare grande la nostra citt
