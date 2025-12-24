F1 Montoya spiazza tutti | svelato il futuro di Piastri in McLaren

Juan Pablo Montoya parla del futuro di Oscar Piastri in McLaren: l’ex pilota della Formula 1 ha zero dubbi. Il 2025 di Oscar Piastri si è chiuso con sensazioni contrastanti. L’australiano ha guidato a lungo il Mondiale prima di perdere terreno nella parte finale della stagione, scivolando alle spalle di Lando Norris e Max Verstappen. . 🔗 Leggi su Sportface.it

