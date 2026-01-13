Salgono presenze turistiche boom stranieri | Ora serve l’operatività dell’OGD Terme e Colli Euganei
A novembre 2025, Montegrotto Terme registra risultati positivi, confermando la sua attrattività come destinazione termale. Con un aumento delle presenze turistiche e un incremento dei visitatori stranieri, si evidenzia la necessità di rafforzare l’operatività dell’OGD Terme e Colli Euganei. Questi sviluppi sono fondamentali per sostenere la crescita del settore e valorizzare ulteriormente il patrimonio termale della zona.
Montegrotto Terme chiude il mese di novembre 2025 con risultati eccellenti che confermano l'attrattività della località termale sanpietrina: 76.426 presenze (+11% rispetto a novembre 2024) e 25.664 arrivi (+17%), con una crescita particolarmente significativa del mercato straniero che registra un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Alberto Stefani alla Mostra dei vini dei colli Euganei: «Dopo Valdobbiadene, ora tocca ai colli Euganei»
Leggi anche: Il vino rosso dei Colli diventa solo Colli Euganei Doc
Boom di occupazioni negli alberghi pisani durante le feste natalizie.
Arrivi e presenze in aumento. Turismo, è boom - Si chiude con un segno positivo per i flussi turistici nella città di Orvieto anche il terzo trimestre 2025. lanazione.it
Turismo boom con 120mila presenze Invasione straniera con Usa e francesi - Le proiezioni indicano in 120mila a fine 2025, il dato delle presenze turistiche (prevalgono gli stranieri, americani e francesi in particolare) nella città d’arte. lagazzettadelmezzogiorno.it
Boom del turismo in Alto Adige - L'aumento è trainato dai turisti esteri, mentre il settore alloggio gode di un clima di fiducia elevato ... msn.com
Radio Club 91. . SOS sanità in Campania. I pronto soccorso registrano aumenti negli accessi in tutte le province. Aumenti del 25% al Cardarelli per le influenze e le polmoniti, salgono le presenze al Santobono e all’Ospedale del Mare. Oggi il vertice in prefettu - facebook.com facebook
Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato di questo Governo, a dimostrazione del forte, costante e crescent x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.