Salgono presenze turistiche boom stranieri | Ora serve l’operatività dell’OGD Terme e Colli Euganei

A novembre 2025, Montegrotto Terme registra risultati positivi, confermando la sua attrattività come destinazione termale. Con un aumento delle presenze turistiche e un incremento dei visitatori stranieri, si evidenzia la necessità di rafforzare l’operatività dell’OGD Terme e Colli Euganei. Questi sviluppi sono fondamentali per sostenere la crescita del settore e valorizzare ulteriormente il patrimonio termale della zona.

