Salute 4.0 una piattaforma innovativa per prevenire il diabete con l’IA

Salute 4.0 è una piattaforma digitale progettata per supportare la prevenzione del diabete. Integrando dati clinici, biomarcatori, sensori e informazioni comportamentali, permette di analizzare le informazioni attraverso modelli di intelligenza artificiale trasparenti e spiegabili. L’obiettivo è offrire un ecosistema completo ed efficace per monitorare e individuare precocemente i rischi, favorendo interventi personalizzati e mirati.

Integrare in un unico ecosistema digitale dati clinici e storici, biomarcatori validati, informazioni provenienti da sensori indossabili, indicatori comportamentali e ambientali, affinché possano venir analizzati da modelli matematici e algoritmi di intelligenza artificiale trasparenti e spiegabili. E' la procedura innovativa alla base della piattaforma prototipale sviluppata dal progetto europeo Praesiidium, finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe – Cluster 1 Health, che mira a comprendere e prevedere la transizione dal prediabete alla malattia conclamata, fornendo strumenti per agire prima della comparsa dei sintomi.

