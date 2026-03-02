Tudor al Tottenham è già a rischio esonero? Per il Daily Mail potrebbe accadere in caso di sconfitta col Palace

Igor Tudor rischia l'esonero dal Tottenham Hotspur se non ottiene una vittoria contro il Crystal Palace in occasione della partita di giovedì. La possibile sostituzione è stata riportata dal Daily Mail, che evidenzia come un risultato negativo potrebbe portare a cambiamenti nella guida tecnica della squadra. La sfida tra le due squadre si svolge questa settimana e il futuro dell'allenatore è legato all’esito dell’incontro.

Igor Tudor potrebbe essere esonerato dal Tottenham Hotspur se non riuscirà a battere il Crystal Palace questo giovedì. Una vittoria giovedì sarebbe comunque solo un contentino, basta una partita poco convincente e l’allenatore croato potrebbe già trovarsi a spasso. Tudor in bilico dopo due partite. Anche il Daily Mail fa circolare questa voce: “Il Tottenham sotto il nuovo allenatore Igor Tudor è senza direzione, senza speranza e smarrito. Già con Thomas Frank la situazione non era buona, e il tecnico era stato sostituito mentre gli Spurs si avvicinavano alla zona retrocessione. Ma indubbiamente la squadra è peggiorata in due partite sotto Tudor, e ci si chiede ora se il club dovrà prendere una decisione se dovesse crollare nuovamente in casa contro il Crystal Palace giovedì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tudor è finito nel tritacarne del Tottenham, l’esonero è diventato il rituale fisso delle stagioni degli SpursGuardian: "Una macchina perfetta per farci una serie tv di successo, con azioni infinitamente ripetibili, ma sempre essenzialmente uguali.

