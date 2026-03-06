Il presidente statunitense Donald Trump chiede la resa incondizionata dell’Iran

Il 6 marzo, il presidente statunitense Donald Trump ha richiesto l’accesso immediato e senza condizioni dell’Iran. La richiesta si riferisce alle attività del paese in relazione a questioni di sicurezza e nucleari. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, ma la comunicazione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale. La richiesta è arrivata in un momento di tensioni tra Stati Uniti e Iran.

“Non ci sarà mai un accordo con l’Iran, ma solo una RESA INCONDIZIONATA! A quel punto, dopo la scelta di uno o più leader FORMIDABILI E ACCETTABILI, insieme ai nostri partner e alleati meravigliosi e molto coraggiosi, lavoreremo senza sosta per risollevare l’Iran, renderlo economicamente più grande, migliore e più forte che mai”, ha affermato sul suo social network Truth Social. “MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)”, ha aggiunto, modificando lo slogan Make America great again (Maga). Nei giorni scorsi l’amministrazione Trump aveva più volte affermato che l’obiettivo della guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran non era un cambiamento di regime. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadereIl 28 gennaio Donald Trump ha avvertito l’Iran che “il tempo sta per scadere”, riferendosi a un possibile attacco statunitense, mentre Teheran ha...

President Donald J. Trump on the United States Military Major Combat Operations in Iran

Sono il presidente più badass di tutti i tempi: cosa scrive Donald Trump mentre bombarda l'IranAbbiamo seguito per un giorno, da mezzanotte a mezzanotte, i post del capo della Casa Bianca. La sua ossessione per l'ammirazione personale e le criptovalute mentre le Borse crollano. Il Medio Oriente ... today.it

Iran, Trump: L'operazione Usa contro Teheran potrebbe durare quattro settimaneDonald Trump ha definito un successo l'attacco congiunto Usa?Israele contro l'Iran, sostenendo che decine di leader iraniani sono stati eliminati e che restano altri obiettivi da colpire. Intervista ... tg24.sky.it

Ci sono anche accuse di aggressione sessuale rivolte da una donna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei nuovi documenti dell'Fbi sul caso Epstein pubblicati il 5 marzo dal dipartimento di Giustizia. I documenti non erano stati diffusi in precedenza - facebook.com facebook

