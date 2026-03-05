Trump silura Kristi Noem dal Dipartimento di Sicurezza Interna | al DHS arriva il senatore Markwayne Mullin

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sostituire Kristi Noem come segretaria del Dipartimento di Sicurezza Interna. Al suo posto, entra il senatore Markwayne Mullin. Questa decisione rappresenta il primo cambiamento di rilievo nel governo durante il secondo mandato del presidente. La nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un nuovo passo nella gestione del dipartimento.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la rimozione di Kristi Noem dall’incarico di segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), aprendo il primo grande rimpasto di governo del suo secondo mandato. L’annuncio è arrivato oggi e segue settimane di tensioni politiche e controversie legate alla gestione del Dipartimento, tra cui scontri durante audizioni parlamentari e polemiche su una costosa campagna pubblicitaria del DHS. Il licenziamento di Noem e il primo rimpasto dell’era Trump II. La decisione segna il primo significativo rimpasto nel gabinetto della seconda amministrazione Trump. Noem, ex governatrice del South Dakota, era stata nominata segretaria del DHS nel gennaio 2025 dopo la conferma del Senato con un voto bipartisan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

