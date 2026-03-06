Trump | Perdita di tempo inviare truppe di terra in Iran Lo spettro degli Usa dietro la strage nella scuola di Minab

Il presidente americano ha dichiarato che inviare truppe di terra in Iran sarebbe una «perdita di tempo». La sua affermazione è stata rilasciata durante un’intervista a NBC News. Nel frattempo, si fanno ipotesi sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella strage avvenuta in una scuola di Minab. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa posizione.

Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una «perdita di tempo», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione. «È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere», ha dichiarato il presidente all’emittente Usa. Invitato a commentare una dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo cui un’operazione di terra statunitense sarebbe un «disastro», il presidente americano l’ha liquidata come «chiacchiere inutili». Araghchi aveva anche dichiarato alla Nbc che i funzionari iraniani erano «preparati a qualsiasi eventualità, persino uno sbarco». 🔗 Leggi su Feedpress.me

