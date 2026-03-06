Iran nuovi raid su Teheran e Libano Trump | Inviare truppe di terra è una perdita di tempo – La diretta

Nella giornata di giovedì, l’Iran ha condotto nuovi raid su Teheran e il Libano, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che inviare truppe di terra rappresenta una perdita di tempo. Nel frattempo, l’Iran ha attaccato anche l’aeroporto di Nakhchivan in Azerbaigian, ferendo quattro persone tra i dipendenti. La situazione nel Medio Oriente resta tesa e in evoluzione.

Home > Esteri > La guerra in Medio Oriente continua ad allargarsi: giovedì l’Iran ha attaccato l’Azerbaigian, colpendo l’aeroporto di Nakhchivan e causando quattro feriti tra i dipendenti. Le forze di Teheran tuttavia non si sono assunte la responsabilità del raid e hanno suggerito che potesse trattarsi di un atto di Israele. I Pasdaran, invece, hanno rivendicato attacchi a una petroliera statunitense nel Golfo Persico, al largo del Kuwait, a basi con forze Usa presso Camp Arifjan (sempre in Kuwait) e a Erbil, in Iraq. Parallelamente proseguono le offensive di Tel Aviv contro Iran e Libano, in particolare Beirut. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, raid su Teheran. Trump non esclude truppe di terra | «Li facciamo a pezzi, ora la grande ondata». Bombe sui siti di Natanz e IsfahanGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone

Guerra Iran-Israele, missili su Tel Aviv e minacce all’Europa. Trump: L’invasione di terra è una perdita di tempoIl conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su Teheran e ... thesocialpost.it

Attacco Usa-Israele all’Iran: nuovi raid su TeheranNuovi attacchi contro Teheran nella seconda giornata dell’operazione congiunta Usa-Israele in Iran. Colonne di fumo sono visibili a occhio nudo nella capitale iraniana. Secondo una fonte vicina alle o ... tg24.sky.it

Per @LaStampa di oggi Iran, la seduzione del “regime change” che produce quasi sempre rovine - La Stampa x.com

La foto del funerale delle bambine in Iran è diventata virale, ma è un falso creato con l'IA. Ecco le prove tecniche e l'ammissione di chi l'ha pubblicata. - facebook.com facebook