Il presidente americano ha affermato che inviare truppe di terra in Iran sarebbe una perdita di tempo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a Nbc News. Trump ha sottolineato che questa opzione sarebbe superflua. Nessun altro dettaglio sulla posizione degli Stati Uniti o su eventuali azioni future è stato fornito.

Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una «perdita di tempo», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione. «È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere», ha dichiarato il presidente all’emittente Usa. Invitato a commentare una dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo cui un’operazione di terra statunitense sarebbe un «disastro», il presidente americano l’ha liquidata come «chiacchiere inutili». Araghchi aveva anche dichiarato alla Nbc che i funzionari iraniani erano «preparati a qualsiasi eventualità, persino uno sbarco». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una perdita di tempo"

