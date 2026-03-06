Trump parlava di riciclaggio coi casinò e di ricatti con Epstein | pubblicati documenti con le accuse di abusi sessuali su una minorenne

Sono stati pubblicati documenti che rivelano accuse di abusi sessuali su una minorenne nel 1983, presentate da una donna che all’epoca aveva meno di 18 anni. Nei documenti emergono anche riferimenti a discussioni di Trump su riciclaggio di denaro con casinò e ricatti legati a Epstein. Al momento, sono stati resi disponibili solo alcuni dei quattro resoconti originali.

Di resoconti ce n’era soltanto uno. Mancavano gli altri tre. L’accusatrice era la stessa: una donna, minorenne all’epoca dei fatti – nel 1983 -, che dichiarava di essere stata abusata sessualmente da Donald Trump. Pagine che erano sparite dal sito del Dipartimento di Giustizia. Ora il ministero guidato da Pam Bondi – che peraltro dovrà comparire davanti alla commissione che indaga – le ha ripubblicate, spiegando che fossero state erroneamente omesse durante una precedente revisione. Riguardano altre tre interviste condotte con la donna nell’agosto e nell’ottobre 2019 e rientrano nella mole di files relativi al caso Epstein, il finanziere pedofilo trovato morto nella sua cella nel 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Trump parlava di riciclaggio coi casinò e di ricatti con Epstein”: pubblicati documenti con le accuse di abusi sessuali su una minorenne Leggi anche: “Trump parlava di riciclaggio coi casinò e di ricatti con Epstein”: pubblicate altre accuse di abusi sessuali del tycoon su una minorenne “Scomparsi dagli Epstein files le testimonianze di abusi di Donald Trump su una minorenne”I file compromettenti sono spariti dalla mole dei documenti riguardanti il caso Epstein pubblicati sul sito del Dipartimento di Giustizia. Nuevos archivos Epstein revelan acusación contra Trump por presunto abuso de una menor Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump parlava. Argomenti discussi: Epstein Files, dal principe Andrea all’ex rettore di Harvard: tutte le teste che il maxi-scandalo pedofilia ha fatto cadere; I conservatori davvero non si piacciono.