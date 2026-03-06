Trump parlava di riciclaggio coi casinò e di ricatti con Epstein | pubblicate altre accuse di abusi sessuali del tycoon su una minorenne

Sono state pubblicate nuove accuse di abusi sessuali contro un uomo d'affari, che includevano anche dettagli su riciclaggio di denaro con casinò e ricatti collegati a un noto uomo d'affari e finanziatore. La donna, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, aveva già presentato un’accusa nel passato, ma ora sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo alle sue testimonianze del 1983.

Di resoconti ce n'era soltanto uno. Mancavano gli altri tre. L'accusatrice era la stessa: una donna, minorenne all'epoca dei fatti – nel 1983 -, che dichiarava di essere stata abusata sessualmente da Donald Trump. Si trattava di oltre pagine che erano sparite dal sito del Dipartimento di Giustizia, e che Npr e Cnn avevano denunciato. Ora il ministero guidato da Pam Bondi – che peraltro dovrà comparire davanti alla commissione che indaga – li ha ripubblicati, spiegando che fossero stati erroneamente omessi durante una precedente revisione. Riguardano altre tre interviste condotte con la donna nell'agosto e nell'ottobre 2019 e rientrano nella mole di files relativi al caso Epstein, il finanziere pedofilo trovato morto nella sua cella nel 2019.