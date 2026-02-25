scomparsi dagli epstein files le testimonianze di abusi di donald trump su una minorenne

I file compromettenti sono spariti dalla mole dei documenti riguardanti il caso Epstein pubblicati sul sito del Dipartimento di Stato. Si tratta di oltre 50 pagine. E sono quelli che riguardavano Donald Trump. Lo scoop è di Npr, National public radio, media indipendente Usa a cui il presidente ha tagliato i finanziamenti lo scorso maggio, perché accusata – come Pbs – di “diffondere propaganda di sinistra”. Il ministero guidato da Pam Bondi avrebbe nascosto molti documenti relativi ad accuse di abusi sessuali su una minorenne risalenti al 1983 da parte del capo della Casa Bianca: si tratta di interviste dell’Fbi e appunti tratti da conversazioni con la donna. L’occultamento dei file è stato scoperto a seguito del confronto effettuato “tra il set di dati iniziale del 30 gennaio e i metadati dei documenti di quei file attualmente presenti sul sito web del Dipartimento di Giustizia”. L’inchiesta di Npr suggerisce quindi che l’ingresso di Trump nel mondo di Epstein sia avvenuto all’inizio degli anni Ottanta e non, come aveva dichiarato il presidente nel 2002 in un’intervista al New York Magazine, intorno al 1987. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein FilesNuove accuse contro Donald Trump emergono dai cosiddetti Epstein Files.

Leggi anche: Decine di documenti dell’FBI scomparsi dagli archivi di Epstein (comprese le accusatrici di Trump)

Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti

Temi più discussi: Epstein files: chi ha cavalcato quella tigre ora non riesce più a scendere; Lezioni americane, Loretta Napoleoni dialoga con Peter Gomez: Negli Usa di Trump e degli scandali sono scomparsi i canadesi; Lo scandalo che ha infranto l’immagine della Norvegia; Epstein, bufera senza fine: censure e documenti spariti.

Gli Epstein files e Maddie McCann, un supertestimone unisce i due casiNel 2009 il presunto avvistamento della piccola scomparsa due anni prima. Nei files anche i tour dei milionari Usa in Portogallo con destinazioni alcuni orfanatrofi ... tgcom24.mediaset.it

Epstein Files: spunta anche il nome di Maddie McCann, la bimba scomparsaNei documenti desecretati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativi agli Epstein Files anche il nome di Maddie McCann. newsmondo.it

La deputata democratica statunitense Ilhan Omar ha interrotto il Presidente Donald Trump con delle contestazioni durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione gridando: "Hai ucciso degli americani!", mentre il presidente accusava i democratici di non dare pr - facebook.com facebook

La deputata democratica statunitense Ilhan Omar ha interrotto il Presidente Donald Trump con delle contestazioni durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione gridando: "Hai ucciso degli americani!", mentre il presidente accusava i democratici di non dare pr x.com