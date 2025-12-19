Pubblicate altre foto di Epstein Attesa per i file Trump trema

Nel rapido susseguirsi di eventi, l’attenzione si concentra sulle nuove foto di Epstein, mentre Trump, inaspettatamente, si rivolge alla nazione. A Capitol Hill, il caso Epstein riaccende i riflettori con rivelazioni e immagini che alimentano l’incertezza. Un clima di attesa e tensione avvolge il panorama politico e mediatico, mentre il passato torna a inquietare il presente.

© Quotidiano.net - Pubblicate altre foto di Epstein. Attesa per i file, Trump trema Nel giro di ventiquattr’ore, Donald Trump ha parlato alla nazione con un inusuale intervento televisivo in prima serata per rivendicare i risultati della sua amministrazione, mentre a Capitol Hill tornava a riaccendersi il caso Epstein con lo stillicidio di nuove rivelazioni e foto. Nel discorso di mercoledì sera dalla Casa Bianca, Trump ha celebrato il primo anno del suo secondo mandato sostenendo di aver "invertito il declino" degli Stati Uniti. Ha prospettato un boom economico, rivendicato il calo degli attraversamenti illegali al confine con il Messico e attribuito le difficoltà ancora presenti (in particolare l’inflazione, pur non nominandola direttamente) all’eredità dell’amministrazione Biden. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Caso Epstein, Trump cambia strategia: “Pubblicate pure i file, io non ho niente da nascondere” Leggi anche: Dem all'attacco, pubblicate nuove foto di Trump con Epstein Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Caso Epstein, commissione dem diffonde nuove foto: ci sono Gates e Chomsky; Caso Epstein: pubblicate nuove foto con Trump, Clinton e il principe Andrew; Spuntano altre 70 foto di Epstein, anche una zucca “Trumpkin”; Caso Epstein, Trump sulle nuove immagini: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque”. Pubblicate altre foto di Epstein. Attesa per i file, Trump trema - Nel giro di ventiquattr’ore, Donald Trump ha parlato alla nazione con un inusuale intervento televisivo in prima serata per ... quotidiano.net

