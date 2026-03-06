Trump lancia lo Shield of the Americas | il progetto per un nuovo ordine nelle Americhe

Donald Trump ha annunciato il lancio del progetto chiamato “Shield of the Americas”, un'iniziativa volta a ridefinire le strategie negli Stati dell'America Latina. La proposta, presentata dal ex presidente, mira a rafforzare le relazioni e a stabilire nuove linee di azione nella regione. La comunicazione ufficiale arriva in un momento di particolare attenzione politica e diplomatica sulla scena internazionale.

Donald Trump ha scelto di dare un nome politico e strategico alla sua nuova linea verso l’America Latina: “Shield of the Americas”. L’iniziativa, annunciata insieme alla rimozione di Kristi Noem dal Department of Homeland Security e al suo contestuale incarico di inviata speciale, viene presentata dalla Casa Bianca come un nuovo quadro di cooperazione regionale. Le informazioni disponibili convergono su alcuni punti: il primo summit è previsto domani 7 marzo a Doral, in Florida, con la partecipazione di Trump e di un gruppo selezionato di leader latinoamericani; Noem sarà il volto politico della nuova iniziativa; e l’amministrazione intende spostare il baricentro della sicurezza statunitense verso il western hemisphere, con un approccio più assertivo anche sul piano militare e dell’intelligence. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

