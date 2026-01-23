Le Americhe di Trump | dopo il Venezuela toccherà a Cuba?

Le politiche di Trump hanno avuto ripercussioni significative sulle Americhe, con conseguenze evidenti in Venezuela e ora potenzialmente a Cuba. La crisi economica e sociale si manifesta in modo concreto nelle vite quotidiane: prezzi in aumento, interruzioni di energia e salari insufficienti. Un quadro che evidenzia le sfide di una regione in cerca di stabilità e di soluzioni durature per affrontare le difficoltà attuali.

All’Avana la crisi non è più un concetto astratto. È un prezzo scritto sul cartellino del latte, è una notte senza elettricità, è un salario che non basta nemmeno per capire come si faccia a sopravvivere. «Se devo spiegare la situazione di oggi rispetto a cinque o dieci anni fa, non posso che dire che è peggiore. Molto peggiore», racconta a TPI Jován Rodéris, guida turistica cubana, abituata a tradurre l’economia in esempi concreti per chi arriva dall’Europa o dagli Stati Uniti. Per lui il punto di svolta è chiarissimo: prima e dopo il 2020. «Il 2020 è stato un anno brutto per noi: è arrivato il Covid. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le Americhe di Trump: dopo il Venezuela, toccherà a Cuba? Trump: dopo il Venezuela parleremo di CubaDurante una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, dopo aver affrontato la crisi in Venezuela, il tema si concentrerà anche su Cuba. Cuba nel mirino di Donald Trump: il prossimo obiettivo dopo il VenezuelaLa politica estera di Donald Trump si caratterizza per interventi mirati e una presenza attiva in diverse aree del mondo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ep. 204 - Trump, il Venezuela e la posizione di Putin Argomenti discussi: L'America di Trump, un anno dopo; Usa, un anno di Trump II: l’America in piazza e la frattura che attraversa il Paese; Un anno di Trump: 7 grafici sulla presidenza che ha sconvolto il mondo; Le minacce di Trump scatenano in Borsa il 'sell America'. Le Americhe di Trump: dopo il Venezuela, toccherà a Cuba?L’inflazione galoppante. La crisi energetica. L’embargo dagli Usa. L’economia dell’isola si regge su equilibri sempre più instabili. E ora ecco anche la caduta dell’alleato Maduro e le minacce di Trum ... tpi.it TRUMP, SHOCK SALUTARE PER L’EUROPA?La presidenza Trump non può essere considerata un progresso senza avventure né per gli Stati Uniti, né per le ... opinione.it Trump “salva” l’app, creata la joint venture Usa. Il tycoon ringrazia Xi per «aver lavorato con gli Stati Uniti» e aver approvato l'accordo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.