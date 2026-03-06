Teheran | Se ci invadono disastro per gli Usa Trump | Inutile l' operazione di terra Due hotel colpiti in Bahrein Indagine sulla scuola colpita | Bombe sul Caucaso l' Europa si muove per Cipro

Da xml2.corriere.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse regioni del Medio Oriente e del Caucaso, si registrano eventi di tensione e attacchi militari. Due hotel sono stati colpiti in Bahrein, mentre in Libano, raid israeliani hanno preso di mira obiettivi a Beirut. Teheran ha dichiarato che un'invasione avrebbe conseguenze disastrose per gli Stati Uniti, mentre in Europa si stanno muovendo risposte riguardo alla situazione di Cipro. Un'indagine è in corso sulla scuola colpita nel Caucaso.

Le forze armate israeliane affermano di aver colpito durante la notte decine di edifici a più piani nella periferia sud di Beirut, utilizzati da Hezbollah. Tra gli obiettivi colpiti durante la notte - viene spiegato - il quartier generale del consiglio esecutivo di Hezbollah e un magazzino utilizzato per immagazzinare droni, afferma l'esercito. «I centri di comando erano destinati a essere utilizzati da Hezbollah per avanzare e compiere numerosi attacchi terroristici contro le truppe delle Idf e lo Stato di Israele», ha affermato l'esercito in una nota. L'Iran continua a preparare il dopo-Khamenei. Il consiglio direttivo temporaneo, che ha assunto i poteri dopo l'uccisione sabato scorso della Guida Suprema Ali Khamenei, ha tenuto la quarta riunione, ha riferito l'agenzia iraniana Mehr. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

teheran se ci invadono disastro per gli usa trump inutile l operazione di terra due hotel colpiti in bahrein indagine sulla scuola colpita 160bombe sul caucaso l europa si muove per cipro
© Xml2.corriere.it - Teheran: «Se ci invadono, disastro per gli Usa». Trump: «Inutile l'operazione di terra». Due hotel colpiti in Bahrein. Indagine sulla scuola colpita | Bombe sul Caucaso, l'Europa si muove per Cipro

Leggi anche: Iran, ministro esteri: «Se gli Usa ci invadono per loro sarà disastro» Trump: «Operazione di terra perdita di tempo, hanno perso tutto» |Bombe anche sul Caucaso, l'Europa si muove in difesa di Cipro

Il ministro iraniano Araghchi: «Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro». L'ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku |Bombe anche sul Caucaso, l'Europa si muove in difesa di Cipro Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

Una selezione di notizie su Teheran Se ci invadono disastro per gli....

Discussioni sull' argomento Il ministro degli Esteri iraniano: Se ci invadono per gli americani sarà un disastro. La tv: Attaccata la portaerei Usa Lincoln. Chiude l'ambasciata italiana a Teheran, si sposta a Baku; Trump: Khamenei junior non è accettabile, vogliamo qualcuno che porti pace in Iran. La sfida di Teheran: Li aspettiamo; Gli iraniani di Milano invadono piazza Duomo per festeggiare la morte di Khamenei. Video; Caos e fumo nelle strade di Teheran dopo attacchi Israele e Usa.

La minaccia di Netanyahu a Teheran: Se ci attaccate colpiremo con forza mai vistaIl premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ribadito l'avvertimento lanciato la scorsa settimana contro l'Iran: se Teheran attaccasse Israele, Gerusalemme risponderebbe con una forza mai vista. E' ... iltempo.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.