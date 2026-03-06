Iran ministro esteri | Se gli Usa ci invadono per loro sarà disastro Trump | Operazione di terra perdita di tempo hanno perso tutto |Bombe anche sul Caucaso l' Europa si muove in difesa di Cipro

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che un’invasione degli Stati Uniti sarebbe un disastro per gli Stati Uniti stessi. Trump ha risposto definendo inutile un’operazione di terra, affermando che hanno perso tutto. Nel frattempo, ci sono stati raid israeliani su Beirut e bombardamenti nel Caucaso, mentre l’Europa si sta muovendo per difendere Cipro. Teheran ha anche commentato che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto.

Israele ha annunciato una «nuova fase» del conflitto con l'Iran. «Dopo aver completato con successo la fase di attacco a sorpresa, durante la quale abbiamo stabilito la superiorità aerea e neutralizzato la rete missilistica balistica, passiamo ora alla fase successiva dell'operazione», ha detto ieri sera il capo di Stato maggiore Eyal Zamir affermando che Israele continuerà lo «smantellamento del regime iraniano» e le sue capacità militari. «Abbiamo ancora altre sorprese in serbo, che non intendo rivelare», ha aggiunto. Il presidente americano Donald Trump vuole smantellare completamente la struttura di leadership dell'Iran, avendo in mente alcuni nomi per la guida del Paese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il ministro iraniano Araghchi: «Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro». L'ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku |Bombe anche sul Caucaso, l'Europa si muove in difesa di CiproDall'inizio della ripresa del conflitto tra Israele e gli Hezbollah, nel sud del Libano ci sono stati più di 70 morti e oltre 435 feriti.

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Il ministro israeliano Saar: Non escludo un intervento di terra in Iran e LibanoIl titolare degli Esteri di Tel Aviv: Abbiamo informazioni di intelligence secondo cui Teheran sta per trasferire il nucleare in una struttura sotterranea profonda, dobbiamo fermarlo ed eliminare la ... msn.com

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Iran, ministro esteri Tornata la calma, Trump: VerificheremoApriamo le ultime notizie facendo il punto sull'Iran. Ecco che cosa è emerso nelle ultime ore, con le parole di Trump e del ministro degli esteri Apriamo anche oggi le ultime notizie facendo il punto ... ilsussidiario.net

Il blitz della polizia locale nell'area con la conseguente operazione di bonifica - facebook.com facebook

L’operazione di guerra contro l’Iran si chiama “Furia epica”. La differenza rispetto al passato sta nei bersagli. Di solito Israele e gli Stati Uniti colpiscono persone e infrastrutture responsabili del conflitto con i nemici esterni, non quelli che uccidono gli iraniani in x.com