trump ha chiesto le opzioni per un attacco rapido in iran la strategia usa

Donald Trump ha chiesto ai suoi collaboratori di preparare opzioni di attacco rapido in Iran. L’obiettivo è colpire senza scatenare una guerra lunga e difficile. Il presidente americano vuole agire con prontezza, evitando di entrare in una lunga escalation nel Medio Oriente.

Un attacco efficace che non scateni una nuova, lunga guerra. Il presidente Usa, Donald Trump ha chiesto ai suoi collaboratori opzioni di attacco rapide e decisive in Iran che non rischino di trascinare Washington in una guerra a lungo termine in Medioriente. Lo riferiscono funzionari citati dal Wall Street Journal (Wsj) in un articolo dal titolo "L'armada di Trump sta prendendo posizione. Ora lui deve decidere cosa fare con l'Iran. La sfida è raggiungere grandi obiettivi con un'azione limitata". Le fonti dell'amministrazione hanno spiegato che stanno discutendo se l'obiettivo principale sia quello di perseguire il programma nucleare iraniano, colpire il suo arsenale di missili balistici, provocare il crollo del governo o una combinazione delle tre cose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'Iran, sotto la guida di Ali Khamenei, ha dichiarato di essere pronto a rispondere con fermezza alle proteste interne, affermando che le autorità devono

Teheran si prepara a rispondere a un possibile attacco degli Stati Uniti con diverse mosse.

