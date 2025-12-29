Alessandro Orsini analizza la situazione internazionale dopo l’incontro tra Trump e Zelensky, e i contatti tra Biden, Putin e i leader europei. Con un punto di vista critico, il sociologo evidenzia le possibili implicazioni delle recenti iniziative diplomatiche nel contesto del conflitto in Ucraina, suggerendo che la Russia potrebbe essere vicina a ottenere una vittoria completa. Un’interpretazione che invita a riflettere sulle reali dinamiche in gioco.

All'indomani dell'incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, e dei parallei contatti tra il presidente degli Stati Uniti, Vladimir Putin e i leader europei, il sociologo ed esperto di geopolitica Alessandro Orsini è intervenuto a 4 di sera, il talk show di Rete 4, offrendo una lettura fortemente critica delle recenti iniziative diplomatiche legate alla guerra in Ucraina. Orsini, spesso al centro delle polemiche per posizioni ritenute filorusse, ha definito l'ultima proposta di pace avanzata dal presidente ucraino come «un avvicinamento alla resa senza condizioni». Secondo il sociologo, ogni nuovo piano presentato da Kiev segnerebbe un progressivo indebolimento della posizione ucraina: «Tutte le volte che Zelensky offre un nuovo piano di pace a Putin, aumenta il numero di imposizioni che Zelensky accetta da parte della Russia». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Orsini è sicuro: "Vicini alla resa incondizionata". Vittoria totale di Putin?

Leggi anche: Putin invita l'Ucraina alla resa a Pokrovsk e Kupyansk. E annuncia i test di un nuovo sommergibile nucleare

Leggi anche: Putin invita l'Ucraina alla resa a Pokrovsk e Kupyansk. E annuncia i test del nuovo Poseidon

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

PRATI-LONGA via Orsini 122 - Teatro Chiesa Gesù Divin Lavoratore Tamburi /Taranto - facebook.com facebook